В столичных супермаркетах начали продавать алкоголь в ночное время. В магазинах объясняют доступность алкоголя после 23:00 тем, что 6 июня в силу вступило решение Хозсуда, которое отменяет запрет Киевсовета.Читай также: В Киеве запретят продажу алкоголя в МАФах Об этом сообщает Сегодня. В.подробнее

Новость была оставлена 6 июля 2017 16:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.