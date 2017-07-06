Вчера стало известно, что компания Nokia пока не планирует возвращаться к производству планшетных компьютеров, а сегодня в сеть выложили снимки устройства, над которым она работала, находясь под гнетом Microsoft.

Названия у этого планшета нет, но очень даже хорошо, что он так и не поступил в продажу, и во второй части новости мы распишем, почему. Безымянный планшет от Nokia визуально очень напоминает смартфоны серии Lumia с их ужасным дизайном в стиле мобильников по 20 долларов за килограмм. Корпус выполнен из пластика, окрашен в яркий цвет и имеет прямые углы — все атрибуты внешности откровенно дешевых некачественных гаджетов. Но даже если не обращать внимание на экстерьер планшета, что не так уж и легко, то закрывать глаза на программную составляющую попросту невозможно — дело в том, что Nokia Mercury (кодовое имя планшетника) работает над операционной системой Windows RT, которая по степени своей ужасности и тотальной бесполезности обгоняет даже Висту и находится на одном уровне с Windows 95.

По части аппаратной начинки компьютер от Nokia тоже не может ничем похвастаться — 1 или 2 гигабайта оперативной памяти и процессор Intel Atom Z3795, что даже для 2014 года, когда этот планшет должен был выйти, уже было маловато. Итого, такие планшеты от Nokiа нам не нужны: очень надеемся, что к моменту своего возвращения на этот рынок она подготовит что-то действительно стильное, мощное и на базе полноценной Windows 10.