Смартфон OnePlus 5, топовый флагман 2017 года, анонсированный в самом начале этого лета, стал еще доступнее в интернет-магазине TomTop. Моноблок можно купить со скидкой в размере 30 долларов США и, разумеется, бесплатной доставкой по всей территории нашей с вами страны.

Для получения скидки на новый OnePlus 5 достаточно оформить заказ на него и активировать купон «1LCXPZ0076». Цена снизится до €410 за версию в черном корпусе с 6 Гб оперативной и 64 Гб встроенной памяти. Смартфон наделен металлическим корпусом с минимальной во всей линейке OnePlus 5 толщиной – менее 7,5 миллиметра, а его экран обладает яркой матрицей Optic AMOLED с диагональю 5,5 дюйма и разрешением Full HD или 1920х1080 пикселей. Детальные спецификации топового смартфона можно изучить на посвященной ему странице в интернет-магазине TomTop, а мы перечислим самые основные.

Итак, OnePlus 5 поставляется с самым мощным процессором Qualcomm 835 с восемью ядрами, поддерживает два слота под SIM-карты и сотовые сети четвертого поколения, работает от АКБ емкостью 3300 мАч и управляется ОС Android 7. В смартфоне есть порт USB-C и одновременно вход под наушники, фирменная программная оболочка Oxygen OS и три фотокамеры: фронтальная 16 Мп и основная 16+20 Мп с возможностью записи видео в формате 4К. Комплект поставки OnePlus 5 дополнен защитной пленкой, нанесенной на заводе поверх изогнутого стекла 2,5D на лицевой панели.