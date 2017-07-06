Пару месяцев назад компания смарт орандж, название которой даже не хочется писать с большой буквы, запретила ввоз смартфонов Xiaomi в Россию частными лицами, применив незаконные схемы давления на таможню. На нее тут же обрушилась волна негатива, и, как результат, сегодня ввоз мобильников китайской марки на территорию России был разрешен, правда, только штучный.

Другими словами, если вы хотите купить смартфон Xiaomi на AliExpress или в другом магазине для личного пользования, то вашу посылку таможня пропустит, ну а если вы планируете закупать большие партии, то уже нет. На самом деле, это очень важно, поскольку смарт орандж планировала продавать аппараты Xiaomi с огромной наценкой, на определенные модели превышающей 10000 рублей.

Следствием такой откровенной наглости стала настоящая травля этой фирмы во всем Рунете — к распространению информации о попытке подкупа таможни и лоббирования своих интересов присоединились и СМИ, и блогеры, и даже простые пользователи социальных сетей. Звучали призывы бойкотировать продукцию Xiaomi, и, вероятно, продажи смартфонов в России просели настолько сильно, что китайский вендор вкрутил смарт орандж по полной. Напомним, что Россия является для Xiaomi одним и приоритетных рынков распространения продукции, и ненависть к ее бренду ей совершенно ни к чему. Как итог, ситуация разрешилась в нашу пользу, так что, смарт орандж, слив засчитан.