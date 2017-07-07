Наверняка практически все профессиональные и не очень геймеры сталкивались с проблемой недостатка места на столе: игровые клавиатуры, коврики и наушники занимают очень много полезного пространства. К счастью, инженеры тоже не сидят без дела, и не так давно, в ассортименте магазинов появились специальные подставки под гарнитуры. При этом, многие производители не сильно задумываются о функциональной наполненности таких устройств, продавая, фактически, крючок на подставке за 1000-2000 рублей, что, согласитесь, не очень приятно. Но есть и приятные исключения. Одно из них – подставка Speedlink Estrado. Пусть, она и стоит на 1000 рублей дороже, но в комплекте вы получаете внешнюю звуковую карту и USB-хаб в едином стильном корпусе. Согласитесь, пользоваться такой вещицей заметно интереснее, чем простым крюком на ножке.





Поставляется это комби-устройство в небольшой плоской коробочке, в которой аккуратно запакованные в поролон покоятся три его части: круглая подставка, в которой и скрывается все наиболее интересное, металлический крючок-держатель и кабель USB-USB. Также, если порыться внутри, можно обнаружить набор документации. Гаджет бывает белого и черного цветов.



Подставка имеет форму диска диаметром 10 см, выполненного из пластика с металлической верхней поверхностью. Она состоит из двух половинок, скрепленных вместе, так что при желании, можно будет ее разобрать. Сверху находится синий светодиодный индикатор, снизу – паз для крючка и четыре круглые ножки, препятствующие скольжению. По контуру расположились 4 разъема USB, 2 аудиоразъема и кнопка, которая позволяет отключить звуковую карту при желании.





Крючок представляет собой загнутую с двух сторон металлическую пластину с двумя небольшими кронштейнами для намотки провода. Одним концом она вставляется в паз до щелчка, и теперь ее без подручных механизмов уже не вытащить. Высота конструкции 27 мм. Сверху на нее вешаются накладные или мониторные наушники и вполне прекрасно себе держатся, а подставка не теряет устойчивости. В принципе, устройством уже можно использовать, но полностью функционал раскроется только если подключить диск к компьютеру через USB-кабель (длиной 90 см): тут специально предусмотрен один, отдельно стоящий разъем для этих целей.





Теперь, к функции «крючка» добавляются три порта USB, которые прекрасно работают одновременно, и сгодятся не только для подключения внешних накопителей, но и, скажем, клавиатуры. Более того, теперь не нужно будет тянуться проводами к разъемам звуковой карты на задней стороне корпуса: можно подключить их прямо к основанию подставки. Конечно, ожидать возможностей профессиональной звуковой карты внутри, не приходится, но по качеству воспроизведения она точно не хуже встроенных решений, а для большинства ушей разницы будет не заметно и с топовыми платами. Качества сборки не вызывает сомнений: никаких люфтов и скрипов.



Speedlink Estrado прекрасно выполняет все свои функции: освобождает место от наушников, стильно смотрится, украшая рабочий стол, добавляет 3 дополнительных USB-порта, а встроенной звуковой карты достаточно для качественного воспроизведения музыки. И при все этих достоинствах, стоит прибор весьма демократичные 3000 рублей.



