Сегодня, 7 июля, с 18:00 до 23:00 будет частично перекрыто движение в центре Киева в связи с проведением марша ко дню рождения Мирослава Мыслы. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Обращение о проведении марша подала ВО Свобода.

Ограничено движение буде по маршруту: Арсенальная площадь -.подробнее