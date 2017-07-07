Категория: Столица | 7 июля 2017 04:00
Сегодня, 7 июля, с 18:00 до 23:00 будет частично перекрыто движение в центре Киева в связи с проведением марша ко дню рождения Мирослава Мыслы. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Обращение о проведении марша подала ВО Свобода.
Ограничено движение буде по маршруту: Арсенальная площадь -.подробнее
Новость была оставлена 7 июля 2017 04:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.