Испанский теннисист Рафаэль Надаль поставил автограф на протезе ноги, протянутый ему одним из болельщиков на Уимблдоне.

Эпизод произошел после победы испанца над американцем Дональдом Янгом (6:4, 6:2, 7:5) в матче второго круга соревнований. Следующим соперником Надаля станет россиянин Карен Хачанов.

Новость была оставлена 7 июля 2017 08:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.