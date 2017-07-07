Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис выразил мнение, что лимит на легионеров в Российской футбольной премьер-лиге должен быть отменен. По его словам, существующая система лишь вредит и никак не способствует ни повышению уровня конкуренции, ни росту профессионализма игроков.

Новость была оставлена 7 июля 2017 08:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.