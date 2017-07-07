Прохладное лето навевает грустные мысли, избавиться от которых можно либо длинным отпуском в жарких странах, либо качественным шопингом. И если с первым мы вам помочь, наверное, не сможем, то за вторым дело не станет. В главных ролях у нас сегодня смартфон, видеорегистратор, робот, внешний аккумулятор, продвинутая компьютерная мышь — и все это почти даром и с бесплатной доставкой по РФ.





Одним из самых полезных предметов в машине является видеорегистратор. Как раз один такой с названием Dashcam ADAS предлагается компанией Xiaomi Xiaoyi. Камера умеет записывать широкоугольное видео с углами обзора 165 градусов — этого достаточно для перекрытия трех направлений. Камера имеет апертуру f/1.8, а встроенный модуль и поддержка ОС Android позволяют «расшарить» видео буквально одним нажатием кнопки. Запись ведется со звуком и разрешением 1080p и 60 к/с или 1296P с 30 к/с. Версия в сером цвете с купоном HXFPA3566 обойдется в $37,99.

Для подзарядки севшего телефона обязательно нужно иметь внешний аккумулятор. И здесь снова на помощь приходит вездесущая и всемогущая Xiaomi. Модель Mi Power Bank 2 обладает емкостью 10 000 мАч. Такой емкости вполне хватит на три зарядки смартфона типичной емкости. С купоном HXFPOWER17 этот аккумулятор обойдется всего в $17,99.

Еще на распродаже можно купить удобную и красивую компьютерную мышь Xiaomi XMSB01MW, которая соединяется с компьютером или ноутбуком посредством Bluetooth 4.0 и стоит с купоном HXFPAS0005S $17,99, а также презабавного программируемого робота XIAOMI Mitu DIY. Игрушка управляется при помощи смартфона. При вводе купона HXFMB10 цена падает до $89,99. Xiaomi уверена, что с этим роботом ребенку будет проще понять математику, физику, геометрию, а также обучиться азам программирования.