Оболонский райсуд Киева вынес обвинительный приговор 35-летнему мужчине за совершение разбойных нападений на столичные банки.Об этом сообщает прокуратура Киева.Читай также: В Киеве преступники обманули банки на 7 миллионов гривен В июне 2015 года киевлянин напал на отделение Укрсиббанка и под угрозой.подробнее

Новость была оставлена 7 июля 2017 16:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.