Компания VIA, ранее крупный игрок на рынке процессоров и чипсетов, теперь находится на задворках и периодически напоминает о себе. Сегодня она анонсировала новое устройство под названием ALTA DS 4K и отнесла его к классу коммерческих компьютеров-неттопов, хотя на самом деле это обыкновенная ТВ-приставка.

В самом деле, VIA ALTA DS 4K нельзя считать полноценным настольным компьютером уже по той причине, что в нем нет ни процессоров от Intel или AMD, ни ОС Windows 10, поэтому да, это ТВ-приставка на базе ОС Android, причем старой версии 5.1.1. Корпус устройства имеет габариты 175х118х25 миллиметров и предлагает гигабитную сетевую карту, вход под наушники, порты USB 2.0 и USВ 3.0, порт microUSВ 2.0 и выход HDMI для подключения к телевизору, а также слот под SD-карты.

Внутри VIA ALTA DS 4K скрывается ARM-процессор с частотой 1,4 ГГц на четырех ядрах (название умышленно скрыто), а рядом с ним есть модуль RAM на 2 гигабайта и всего лишь 8 Гб встроенной памяти стандарта еММС. Комплектация приставки дополнена модулями Bluetooth 4.0 и Wi-Fi 802.11n, и вся электроника обходится пассивной системой охлаждения, без вентиляторов. Стоимость VIA ALTA DS 4K не называется, но зато утверждается, будто ее видеокарта, встроенная в процессор, способна обрабатывать видео в формате 4К.