Стартовал прием предварительных заказов на новый уникальный смартфон RED Hydrogen One. Отсутствие у него аналогов продиктовано встроенным в него голографическим экраном, изображение на котором можно увидеть даже без специальных очков. Правда, до релиза мобильника остается еще очень много времени.

Если все пойдет по плану, что бывает крайне редко с гаджетами с уникальным функционалом, то RED Hydrogen One на базе ОС Android выйдет в 2018 году, пока что без указания точной даты. Экран его наделен диагональю 5,7 дюйма и нанотехнологией (наш премьер был бы доволен), позволяющей плавно переключаться между двумерным, трехмерным и голографическим контентами. Секрет работы технологии пока держится в секрете, однако одной ею все не ограничится — авторы проекта также намерены создать алгоритм преобразования обычного звукового потока в поток «многомерный», для чего, видимо, им придется усеять свой смартфон кучей динамиков.

О характеристиках RED Hydrogen One неизвестно ровным счетом ничего, разве что в нем обещано наличие порта USB-C одновременно со входом под наушники с коннектором 3,5 миллиметра. Как и положено в таких случаях, за возможность владения столь оригинальным гаджетом придется заплатить, и немало — предварительная стоимость RED Hydrogen One составляет $1200 в корпусе из алюминия и $1600 в оболочке из титана. Прием заказов уже начался.