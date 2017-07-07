Смартфон RED Hydrogen One с голографическим экраном открыт для предзаказа
Категория: Техника | 7 июля 2017 16:00

Стартовал прием предварительных заказов на новый уникальный смартфон RED Hydrogen One. Отсутствие у него аналогов продиктовано встроенным в него голографическим экраном, изображение на котором можно увидеть даже без специальных очков. Правда, до релиза мобильника остается еще очень много времени.

RED Hydrogen One

Если все пойдет по плану, что бывает крайне редко с гаджетами с уникальным функционалом, то RED Hydrogen One на базе ОС Android выйдет в 2018 году, пока что без указания точной даты. Экран его наделен диагональю 5,7 дюйма и нанотехнологией (наш премьер был бы доволен), позволяющей плавно переключаться между двумерным, трехмерным и голографическим контентами. Секрет работы технологии пока держится в секрете, однако одной ею все не ограничится — авторы проекта также намерены создать алгоритм преобразования обычного звукового потока в поток «многомерный», для чего, видимо, им придется усеять свой смартфон кучей динамиков.

О характеристиках RED Hydrogen One неизвестно ровным счетом ничего, разве что в нем обещано наличие порта USB-C одновременно со входом под наушники с коннектором 3,5 миллиметра. Как и положено в таких случаях, за возможность владения столь оригинальным гаджетом придется заплатить, и немало — предварительная стоимость RED Hydrogen One составляет $1200 в корпусе из алюминия и $1600 в оболочке из титана. Прием заказов уже начался.

Новость была оставлена 7 июля 2017 16:00 в категории Техника. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.

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