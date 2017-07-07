На днях мы писали, что компания Nokia не планирует пока что снова начинать производство планшетных компьютеров, и допустили вероятность ее подготовки к чему-то более интересному. В определенном смысле догадка оказалась верной — финны намерены вернуться к выпуску камерофонов с оптикой Zeiss.

Все это значит, что новые мобильники марки Zeiss в очень скором будущем смогут снимать как минимум не хуже, чем их аналоги за ту же цену. Если вспомнить, то всего лишь 10 лет назад именно аппараты Nokia с камерами Zeiss просто уничтожали всех других «камерофонов», выдавая картинку, сравнимую по качеству с фото, снятыми на зеркальные фотоаппараты. Конечно же, очень многое зависит еще и от матрицы, да и программное обеспечение играет в этом деле не менее важную роль, но, думается, финны все эти вопросы решат без особого труда.

Есть мнение, что первые камеры с оптикой от Zeiss станут частью флагманского смартфона Nokia 9, который должен выйти уже в этом году. Ранее сообщалось о наличии в нем двойной 13-мегапиксельной камеры сзади (один сенсор будет монохромным) и 8 Гб RAM вкупе с процессором Qualcomm 835. Также совсем скоро состоится анонс Nokia 8 — безрамочного конкурента Samsung S8 и Apple iPhon 8, и в нем так же вполне может оказаться продвинутая оптика.