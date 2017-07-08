Полузащитник сборной России Юрий Жирков ответил на предложение члена исполкома Российского футбольного союза (РФС) и заместителя председателя Госдумы Игоря Лебедева дать ему в морду. Он отметил, что уже не в первый раз сталкивается с таким отношением. По словам игрока, Лебедев не разбирается в футболе.

Новость была оставлена 8 июля 2017 00:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.