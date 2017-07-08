В центре Киева полиция задержала группу людей, которые планировали совершить провокацию под одним из дипломатических учреждений.В СБУ уточнили, что правоохранители задержали 29 человек, которые пытались совершить “хулиганские действия“ у консульства Польши.Читай также: СБУ проверила.подробнее

Новость была оставлена 8 июля 2017 04:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.