Категория: Столица | 8 июля 2017 16:00
В киевской мэрии заявили, что обеспечат временным жильем всех, кто пострадал в результате взрыва в доме в Голосеевском районе столицы. Об этом сообщает пресс-служба Киевской горадминистрации.
«Все, кому необходимо временное жилье, будут обеспечены им через КГГА», — сказал первый заместитель главы.подробнее
Новость была оставлена 8 июля 2017 16:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.