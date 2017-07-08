В киевской мэрии заявили, что обеспечат временным жильем всех, кто пострадал в результате взрыва в доме в Голосеевском районе столицы. Об этом сообщает пресс-служба Киевской горадминистрации.

«Все, кому необходимо временное жилье, будут обеспечены им через КГГА», — сказал первый заместитель главы.подробнее