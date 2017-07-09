В Поднебесной прошел показ нового устройства Lightank W100. По сути, это проектор для домашнего или офисного использования, но при этом он также может работать в качестве персонального компьютера, которому даже не нужен дисплей.

В роли монитора у Lightank W100 выступает любая стена ил даже потолок, поскольку этот компьютер-проектор умеет выводить изображение яркостью 1000 люмен и работает на базе ОС Windows 10. Другими словами, вы можете серфить в интернете, печатать в Word, тратить время в Одноклассниках и Вконтакте, сидя просто напротив стены, и при этом даже без употребления веществ. К Lightank W100 можно подключить мышь и клавиатуру, и вот уже перед вами десктоп в крайне необычном дизайне корпуса, у которого есть 4 Гб RAM, накопитель на 32 Гб, процессор Intel Celeron N3350 серии Apollo Lake и модули Bluetooth и Wi-Fi.

Lightank W100 предложит два порта USВ 2.0 и столько же USB 3.0, сетевую карту, выход HDMI на случая проводного подключения к монитору, а также вход под наушники и массив встроенных микрофонов для проведения конференц-звонков. Стоит столь оригинальный компьютер 740 долларов США в комплекте с лицензионной Windows 10. Весит Lightank W100 1,5 килограмма при размерах 345х338х57 миллиметров.