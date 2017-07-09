Компания Jawbone, подарившая миру ряд гаджетов из числа носимой электроники, еще больше года назад решила выйти из бизнеса и распродать все активы. Тем не менее, в сети часто звучали опровержения этой информации и заверения о том, что дела у фирмы все в полном порядке, но на деле это было пустозвонством. Говоря простым, понятным даже маргиналам языком, Jawbone — всё.

Облекая предыдущую фразу в более красивую форму, сообщим, что Jawbone официально запустила процесс даже не банкротства, а сразу ликвидации, то есть совсем скоро она будет закрыта, причем соответствующее оповещение уже разослано всем кредиторам и акционерам. Однако это вовсе не означает, что Jawbone перестанет работать над умными браслетами и прочими фитнес-гаджетами — наоборот, она еще активнее примется за дело, но только под немного иным названием. Как стало известно, основатель Jawbone попросту взял и открыл новую фирму под названием Jawbone Health, которая будет работать ровно в той же сфере, что и оригинальная Jawbone. Она же, к слову, будет осуществлять и техническую поддержку устройств, выпущенных под брендом Jawbone, так что их владельцам волноваться не о чем.

В чем сакральный смысл замены одной фирмы на другую с почти тем же названием, пока не сообщается, да и мало кому это интересно, как, собственно, и сами гаджеты от Jawbone — пик популярности носимых устройств пришелся еще на 2015 год, и сейчас обозначился резкий спад глобального спроса на них, к тому же, трекеры и браслеты теперь выпускают многие китайские бренды, предлагая их по очень интересным ценам.