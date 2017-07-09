Компания Huawei официально анонсировала новый смартфон Enjoy 7, отнесенный ею самой к среднему классу. Моноблок по умолчанию работает на базе ОС Android 7.0 Nougat с установленной поверх нее оболочкой Emotion UI 5.1, а качестве его основы предлагается процессор Qualcomm 425.

CPU в смартфоне Huawei Enjoy 7 получил четыре вычислительных ядра по 1,4 ГГц каждое и встроенную видеокарту Adreno 308, плюс в нем же есть модем LTE X6, обеспечивающий очень высокую скорость передачи данных по сетям четвертого поколения. Смартфон вышел в вариантах с 2 и 3 Гб оперативной памяти, плюс у младшей версии есть 16-гигабайтный накопитель, и это уже точно не средний класс — это бюджетный сегмент по меркам 2017 года. Старшая же модификация располагает 32 Гб ROM, и у обеих есть слот под microSD до 128 Гб. Huawei Enjoy 7 наделен изогнутым стеклом 2,5D поверх самого обычного HD-экрана с диагональю 5 дюймов, какой есть у многих современных смартфонов из КНР.

Сзади установлена одна камера на 13 Мп, а фронталку здесь наделили 5-мегапиксельной матрицей. В продажу смартфон поступит по цене $130 за версию 2-16 Гб, а за модель 3-32 Гб предложено заплатить уже $160. Цена включает АКБ на 3020 мАч и 8-миллиметровый корпус в черном, синем, красном и золотом вариантах цветового исполнения. Старт продаж состоится в середине этого месяца, но речь пока лишь о релизе в самом Китае.