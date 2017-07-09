Категория: Столица | 9 июля 2017 04:00
В результате взрыва в многоквартирном доме по улице Голосеевской в Киеве погибли два человека, семеро пострадали. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
«Пострадали 7 человек, 3 человека от госпитализации отказались другие, 3-е с травмами разной степени тяжести госпитализированы в больницу, среди которых.подробнее
Новость была оставлена 9 июля 2017 04:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.