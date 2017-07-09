В результате взрыва в многоквартирном доме по улице Голосеевской в Киеве погибли два человека, семеро пострадали. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

«Пострадали 7 человек, 3 человека от госпитализации отказались другие, 3-е с травмами разной степени тяжести госпитализированы в больницу, среди которых.подробнее