Бывший президент Всемирного антидопингового агентства (WADA), член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд призвал Международную федерацию футбола (ФИФА) провести независимое расследование о допинге в российском футболе. Сторонний следователь должен рассмотреть 34 случая с возможными нарушениями правил.

Новость была оставлена 9 июля 2017 08:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.