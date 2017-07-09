Спасатели ночью завершили разбирать строительные конструкции жилого дома в Киеве, в котором вчера произошел взрыв. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы чрезвычайных ситуаций.Устанавливается количество лиц для отселения.В результате взрыва пострадали шесть человек. Один человек от.подробнее

Новость была оставлена 9 июля 2017 16:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.