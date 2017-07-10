Российский боксер Денис Лебедев победил австралийца Марка Флэнагана. Бой прошел в воскресенье, 9 июля, в Екатеринбурге и завершился победой россиянина единогласным решением судей (119-108, 120-107, 119-108). Лебедев сохранил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в первом тяжелом весе.

Новость была оставлена 10 июля 2017 00:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.