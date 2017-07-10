Российский хоккеист Илья Ковальчук подписал контракт с санкт-петербургским СКА. Соглашение с 34-летним нападающим рассчитано на один сезон. Форвард отказался от перехода в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ), так как намерен сыграть за сборную России на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

Новость была оставлена 10 июля 2017 00:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.