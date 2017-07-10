Компания Samsung анонсировала новый смартфон Galaxy On Max, эдакий флагман для развивающихся стран. Он был представлен в Индии, но во время презентации делались намеки на очень скорый международный релиз.

Смартфон Samsung Galaxy On Max стоит всего лишь 260 долларов США, что совсем не похоже на Samsung, с учетом его начинки. Дело в том, что внутри аппарата находится 16-нанометровый процессор MediaTek Helio P20 с восемью ядрами, а вместе с ним есть батарея емкостью 3300 мАч, встроенная память на 32 Гб, модуль ОЗУ объемом 4 гигабайта, и все это упаковано в корпус из металлического сплава. Не менее важен и тот факт, что смартфон укомплектован экраном Full HD с диагональю сразу 5,7 дюйма, причем это матрица Super AMOLED.

Что самое интересное, на этом плюшки нового Samsung Galaxy On Max не заканчиваются: у него даже камеры стоят современные – 13 мегапикселей спереди и сзади, причем у каждой есть собственная вспышка. А еще ко всему этому добавляется поддержка сотовых сетей четвертого поколения и современная ОС Google Android 7, и все это, кроме шуток, всего лишь за 260 долларов. То есть за эти вполне вменяемые деньги можно получить современный смартфон от А-бренда и получить право тыкать пальцем в тех, кто купил Айфон 7 в несколько раз дороже.

В чем же тогда подвох, спросите вы? В том и дело, что в случае Samsung Galaxy On Max его действительно нет – разве что могут возникнуть трудности при заказе этого смартфона из Индии, но не более того.