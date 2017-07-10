Облачный сервис Microsoft OneDrive, очень популярный среди пользователей OC Windows, не знающих о существовании более интересных и функциональных аналогов, сделал большой шаг на пути прогресса и навсегда прекратил поддержку накопителей со всеми файловыми системами, кроме NFTS.

Официально об этом не сообщается, но в сети уже получили распространение жалобы пользователей, пытавшихся воспользоваться облаком и наткнувшиеся на отказ. Напомним, что Microsoft OneDrive является сервисом для хранения своих файлов в режиме онлайн, а также для синхронизации их между различными устройствами и передачи другим пользователям. Все будет работать и дальше, но только в том случае, если ваш компьютер имеет жесткий диск, отформатированный под NTFS. Для тех, кто не знает, что это такое, объясним на пальцах: если вашему компьютеру не более 10 лет, значит, с наибольшей степенью вероятности, HDD или SSD в нем имеет нужную файловую систему.

Если же вы работаете на древнем ПК, то у вас может оказаться система FAT32. К слову, ReFS и даже exFAT тоже не поддерживаются, только NTFS, и никаких исключений. Что ж, реакция на этот шаг Microsoft может быть только одна: показываем средний палец OneDrive и начинаем пользоваться Google Drive, Яндекс.Диск или даже Files.Mail.Ru. А все потому, что не надо портить собственные сервисы – мало им, что ли, нового дизайна Skype, который не понравился большинству пользователей?