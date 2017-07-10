Компания Bluboo совместно с интернет-магазином GearBest проводит акцию, посвященную своему новейшему смартфону S1 на базе Google Android 7.0 Nougat. Это ее первый безрамочный смартфон, и вашим он может стать с очень большой скидкой – вы можете сэкономить целых 50 долларов США.





Все начнется уже сегодня, 10 июля. До этого дня смартфон Bluboo S1 оценивается в $210, а в период с 10 по 17 июля включительно его цена будет снижена до $160. Более того, каждый день с 10 по 15 июля будут разыгрываться 10 смартфонов Bluboo S1 по цене $80, то есть 50 человек смогут купить его с более чем 50-процентной скидкой. Само собой, GearBest гарантирует бесплатную доставку по России.

Но это еще далеко не все условия новой акции от Bluboo: к примеру, с 10 по 17 июля при любых товаров данной марки в GearBest на сумму от $100 можно получить супер-скидку на новейшую гарнитуру Dacom GF7, работающую по Bluetooth 4.1. Она станет вашей всего за $10, но в распродаже участвует лишь 450 ее экземпляров.

И еще один приятный бонус от GearBest: с 10 по 17 июля каждый, кто оформит и оплатит заказ в магазине на сумму от $150, получит шанс выиграть смартфон Bluboo S1 в комплекте с гарнитурой Dacom GF7 совершенно бесплатно. Количество призов строго ограничено.

Смартфон Bluboo S1 представляет собой моноблок с двумя камерами на 13+3 мегапикселей. Его ОС Android обновлена до версии 7.0, а его экран поддерживает разрешение Full HD, имея диагональ 5,5 дюйма. Моноблок сочетает в себе 4 Гб RAM, 64 гигабайта постоянной памяти, 8-ядерный процессор от MediaTek, батарею емкостью 3300 мАч и фронтальную 8-мегапиксельную камеру. Основным конкурентом Bluboo S1 является смартфон Vernee Mars стоимостью $220 без скидок и промо-кодов. В этой модели, несмотря на более высокую цену, установлены АКБ на 3000 мАч, ОС Android 6.0 и 32 Гб встроенной памяти. Плюс ко всему, основная камера Mars состоит из одного 13-мегапиксельного модуля.