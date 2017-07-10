Полиция Киева открыла уголовное производство по факту нападения на организаторов и участников лекции о трансгендерах, которая проходила в воскресенье, 9 июля, в кафе Купидон на улице Пушкинской. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

По информации правоохранителей, около десяти мужчин в темной.подробнее