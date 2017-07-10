Полиция Киева расследует нападение на лекцию о трансгендерах
Категория: Столица | 10 июля 2017 16:00

   Полиция Киева открыла уголовное производство по факту нападения на организаторов и участников лекции о трансгендерах, которая проходила в воскресенье, 9 июля, в кафе Купидон на улице Пушкинской. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

По информации правоохранителей, около десяти мужчин в темной.подробнее

Новость была оставлена 10 июля 2017 16:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.

(комментариев нет)

Оставить комментарий

Помните, что комментарии жестко модерируются и ваш комментарий может быть удален по причинам цензуры (спам, оскорбления).