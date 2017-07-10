Категория: Столица | 10 июля 2017 16:00
Полиция Киева открыла уголовное производство по факту нападения на организаторов и участников лекции о трансгендерах, которая проходила в воскресенье, 9 июля, в кафе Купидон на улице Пушкинской. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.
По информации правоохранителей, около десяти мужчин в темной.подробнее
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