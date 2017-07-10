Гол мексиканца Марко Фабиана в полуфинальном матче Кубка конфедераций с командой Германии признан лучшим на турнире по версии болельщиков. На втором месте оказался мяч, забитый другим мексиканцем Раулем Хименесом в ворота новозеландцев, на третьем — гол португальца Рикарду Куарежмы во встрече с мексиканцами.

Новость была оставлена 10 июля 2017 16:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.