Руководство санкт-петербургского «Зенита» решило продать нападающего Артема Дзюбу. По информации источника, клуб предложил купить игрока сборной России московскому «Спартаку», однако красно-белые отказались. В связи с этим «Зенит» продолжает поиски вариантов для трудоустройства Дзюбы.

Новость была оставлена 10 июля 2017 16:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.