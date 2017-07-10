Энди Рубин, автор операционной системы Google Android, не так давно с гордостью и пафосом представил свой новейший смартфон Essential Phone — безрамочный, стильный, да еще и модульный. И все было просто замечательно ровно до той поры, пока господин Рубин не сорвал сроки поставки этих аппаратов потребителям.

Essential Phone был анонсирован в мае, и было обещано, что его релиз состоится в течение 30 дней с момента показа. Как все понимают, прошло уже намного больше времени, а смартфон и ныне там. Сам Энди Рубин предпочитает отмалчиваться и не давать комментарии, и есть мнение, что Essential Phone — это одна большая афера. С другой стороны, инженерные сэмплы этого аппарата существуют и вполне себе работают, так что непонятно, что мешает запустить конвейер на полную мощность, тем более что деньги у компании явно есть.

Согласно официальной информации, на счету Essential находится более $300 миллионов инвестиций на развитие предприятия и на производство ее гаджетов, плюс стоимость самого Essential Phone составляет сразу $700, а на него оформлено несколько тысяч заявок, так что производство определенно окупится. Чего ждет Энди Рубин, остается неизвестным, да это уже и не важно — через полтора месяца нам покажут Samsung Note 8, а до анонса безрамочного Apple iPhone 8 остается около двух месяцев, и после этого Essential Phone, пусть и от самого автора Android, утратит свою актуальность навсегда.