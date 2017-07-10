Игровая приставка Sony PS4 в этом году отметит свое 4-летие, а ее топовая версия PS4 Pro продается уже почти что год. Реалии таковы, что игровые системы устаревают очень быстро, и потому Sony вынуждена ускорить процесс разработки новой консоли PS5. Согласно последним слухам, ее релиз назначен на 2019 год.

В новой приставке Sony PS5 наиболее значимым изменением станет дискретная видеокарта совершенно нового поколения, которая сможет обеспечить не только разрешение Ultra HD или 4К в играх на максимальных настройках графики, но и частоту обновления 240 кадров в секунду с такими параметрами. В плане выхода новой консоли Sony и вправду немного поторопится, поскольку в 2019 году PS4 отметит свое 6-летие, тогда как на момент ее релиза PS3 было 7 лет.

Наращивание темпов продиктовано массой факторов — на это Sony толкает еще и нарастающая конкуренция со стороны Microsoft, которая тоже не сидит и выпускает одну новую версию Xboх One за другой. Можно было бы упомянуть еще и Nintendo с ее новой консолью Switch, но это уже совсем другой гаджет, в первую очередь мобильный. Будет ли рынок готов к появлению Sony PS5, узнаем через два года — вполне возможно, игры к тому моменту разовьются настолько, что без 4К и 240 к/с играть в них попросту не получится. Если же нет, владельцы Sony PS4 будут крайне неохотно расставаться со своими приставками.