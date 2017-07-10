Компания LG сообщила о старте продаж смартфона X venture на территории России. Это не просто обычный мобильник среднего класса — это видение LG брутального средства связи, защищенного от ударов, падений, воды, пыли и массы других вредных факторов. Но, если по правде, то ряд спецификаций аппарат заимствовал у совсем уж бюджетных по меркам 2017 года моделей.

Корпус смартфона LG X venture защищен по стандартам IP68 и MIL STD 810G, что позволяет ронять его и топить на глубине до 1,5 метра в течение получаса. При этом же у него есть кнопка QuickButton на торце корпуса, у которой есть масса режимов, среди которых и активация функции реагирования экрана на прикосновения в перчатках. У LG X venture есть и приложение Outdoor Essentials со встроенными барометром, компасом, фонариком, прогнозом погоды и рядом фитнес-функций.

В России смартфон стоит ровно 25000 рублей, и в цену входят АКБ емкостью 4100 мАч, порт microUSB 2.0, GPS, Wi-Fi 802.11aс, NFC и Bluetooth 4.2, а также быстрая зарядка батареи и Full HD-экран на 5,2 дюйма по диагонали и ОС Android 7.0. Все перечисленное — это современная часть смартфона, а к устаревшим компонентам относятся всего 2 Гб RAM и 32 Гб ROM вместе со слабым процессором Qualcomm 435. Зато есть поддержка карт microSD до 1 терабайта и фотокамеры на 5 и 16 мегапикселей. Продажи LG X venture в нашей стране уже стартовали.