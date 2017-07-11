Жители разрушенного дома на улице Голосеевской в Киеве не верят в официальную версию, что причиной обвала стал взрыв бытового газа. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Жильцы, по их словам, не слышали запаха газа в момент или после аварии.

Люди считают более вероятной причиной строительство нового дома.подробнее