Категория: Столица | 11 июля 2017 04:00
Жители разрушенного дома на улице Голосеевской в Киеве не верят в официальную версию, что причиной обвала стал взрыв бытового газа. Об этом говорится в сюжете ТСН.
Жильцы, по их словам, не слышали запаха газа в момент или после аварии.
Люди считают более вероятной причиной строительство нового дома.подробнее
Новость была оставлена 11 июля 2017 04:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.