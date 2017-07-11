Жители разрушенного дома в Киеве считают, что причина в стройке
Категория: Столица | 11 июля 2017 04:00

   Жители разрушенного дома на улице Голосеевской в Киеве не верят в официальную версию, что причиной обвала стал взрыв бытового газа. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Жильцы, по их словам, не слышали запаха газа в момент или после аварии.

Люди считают более вероятной причиной строительство нового дома.подробнее

Новость была оставлена 11 июля 2017 04:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.

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