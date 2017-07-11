Бывший защитник московского ЦСКА Милош Теодосич подписал контракт с клубом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Клипперс». Теодосич заключил с новой командой двухлетний контракт, по которому заработает 12,3 миллиона долларов. 30-летний игрок выступал за ЦСКА с 2011 по 2017 год.

Новость была оставлена 11 июля 2017 08:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.