Экипаж российской команды «КамАЗ-мастер» помог французскому гонщику Peugeot Стефану Петеранселю вернуться на трассу после аварии на четвертом этапе ралли-рейда «Шелковый путь». Петерансель перевернулся, влетев в яму. Машина получила серьезные повреждения, российский экипаж помог французу запчастями.

Новость была оставлена 11 июля 2017 08:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.