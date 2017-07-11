В Голосеевском районе Киева из машины похитили более 500 тыс грн из автомобиля в Голосеевском районе Киева. Об этом сообщает пресс-служба полиция Киева в Facebook.

Около 15:30 правоохранители получили сообщение о нападении на мужчину. Когда полицейские прибыли на место происшествия, выяснилось, что.подробнее