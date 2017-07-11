Категория: Столица | 11 июля 2017 16:00
В Голосеевском районе Киева из машины похитили более 500 тыс грн из автомобиля в Голосеевском районе Киева. Об этом сообщает пресс-служба полиция Киева в Facebook.
Около 15:30 правоохранители получили сообщение о нападении на мужчину. Когда полицейские прибыли на место происшествия, выяснилось, что.подробнее
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