Компания Apple встроила в свою новую прошивку iOS 11 темную тему, основанную на функции «Умная инверсия». Что же до Android, то Material UI, штатная оболочка от Google, темную тему не предусматривает, и тем желаннее сторонний интерфейс Xiaomi MIUI 9, который темный цвет получит по умолчанию.
Об этом свидетельствует опубликованный в сети скриншот Xiaomi MIUI 9, автор которого предпочел остаться неизвестным. Светлая тема тоже никуда не денется. На изображении представлен экран блокировки с ярлыками для ряда фирменных приложений Xiaomi, причем их можно будет расположить в любом порядке или вовсе удалить. К основным особенностям Xiaomi MIUI 9 заранее можно отнести еще и возможность удаления ряда встроенных в прошивку программ от Xiaomi, которые, по факту, нужны минимальному количеству пользователей. Это позволит не устанавливать рут-права на смартфон. Кроме того, владельцев смартфонов данной марки ожидает функция разделения экрана и «картинка в картинке».
Xiaomi MIUI 9 покажут 16 августа, в день рождения этой оболочки, и, к слову, Xiaomi уже отреагировала на появление скриншота, подтвердив его подлинность. Этим летом компания собирается выпустить смартфон Redmi Note 5, который, по всей вероятности, станет первым аппаратом, на который установят MIUI 9.
Новость была оставлена 11 июля 2017 16:00 в категории Техника. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.