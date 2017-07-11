Компания Apple встроила в свою новую прошивку iOS 11 темную тему, основанную на функции «Умная инверсия». Что же до Android, то Material UI, штатная оболочка от Google, темную тему не предусматривает, и тем желаннее сторонний интерфейс Xiaomi MIUI 9, который темный цвет получит по умолчанию.

Об этом свидетельствует опубликованный в сети скриншот Xiaomi MIUI 9, автор которого предпочел остаться неизвестным. Светлая тема тоже никуда не денется. На изображении представлен экран блокировки с ярлыками для ряда фирменных приложений Xiaomi, причем их можно будет расположить в любом порядке или вовсе удалить. К основным особенностям Xiaomi MIUI 9 заранее можно отнести еще и возможность удаления ряда встроенных в прошивку программ от Xiaomi, которые, по факту, нужны минимальному количеству пользователей. Это позволит не устанавливать рут-права на смартфон. Кроме того, владельцев смартфонов данной марки ожидает функция разделения экрана и «картинка в картинке».

Xiaomi MIUI 9 покажут 16 августа, в день рождения этой оболочки, и, к слову, Xiaomi уже отреагировала на появление скриншота, подтвердив его подлинность. Этим летом компания собирается выпустить смартфон Redmi Note 5, который, по всей вероятности, станет первым аппаратом, на который установят MIUI 9.