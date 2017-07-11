С момента публикации в сети рендеров фотоаппарата Leica TL2 прошло меньше суток, и вот он уже предстал на официальных изображениях, дополненных официальными же спецификациями. Анонс камеры состоялся в режиме онлайн и подтвердил все ранее опубликованные сведения, включая отсутствие встроенных вспышки и видоискателя.

Камера Leica TL2 основана на CMOS-сенсоре формата APS-C с разрешением 24 мегапикселя и позволяет настраивать чувствительность ISO в пределах от 100 до 50000 единиц. В наличии пять режимов баланса белого и память для еще двух пользовательских, выдержка от 1/4000 до 1/40000 и автофокус, ориентирующийся по 49 точкам. Экран здесь сенсорный, так что доступна функция тач-фокуса.

Leica TL2 совместима с электронным видоискателем Visoflex Typ 020 и объективами систем TL и SL, умеет вести серийную съемку на частоте 7 кадров в секунду и писать видео 4К на частоте 30 к/с или Full HD при 60 к/с. Экран фотоаппарата получил диагональ 3,7 дюйма, Плюс в наличии аккумулятор на 250 снимков, собственная память на 32 Гб и слот под карты SDXC. Список интерфейсов включает HDMI, USВ 3.0 и Wi-Fi 802.11n. Leica TL2 оценивается в $1950 и предлагается в черном и серебристом цветах корпуса.