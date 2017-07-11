Компания LG провела анонс смартфона Q6, того самого мини-клона флагманского LG G6, о котором все СМИ говорили на протяжении последней недели. Из мобильника выпилили практически все внешние атрибуты, даже сканер отпечатков пальцев зачем-то убрали, но зато безрамочный экран все же остался, хотя им стал меньше.

Экран смартфона LG Q6 получил диагональ 5,5 дюйма и разрешение 2160х1080 пикселей, и это все тот же Full Vision, что и у G6. Аппарат лишился не только дактилоскопа, но также двойной фотокамеры и даже порта USB-C — его заменили на обычный microUSB. В основу мобильника лег старый процессор Qualcomm 435, а разрешение камер составило 13 Мп для основной и 5 Мп для фронтальной, плюс есть батарея емкостью 3000 мАч и два слота под SIM-карты. Про наличие или отсутствие в данном гаджете слота microSD информации нет. А он, кстати, очень нужен, потому что памяти в LG Q6 всего 16 Гб встроенной и 2 Гб оперативной, но, правда, в базовой комплектации — есть также версии на 3-32 и 4-64 Гб.

Смартфон будет продаваться в черном, платиновом, синем, золотом и белом цветах, но выбор оттенков сильно зависит от конкретной модификации аппарата. В продажу LG Q6 поступит по цене целых 435 долларов США за версию с 2 Гб RAM и 16 Гб ROM, так что можно сразу забыть об этом смартфоне, поскольку даже HTC так не гнет ценники за свои устройства. Намного выгоднее взять OnePlus 3T или более современный Xiaomi Mi 6 и сэкономить немало денег, получив намного более мощное средство связи.