В женском теннисе сменился лидер
Категория: Спорт | 12 июля 2017 00:00

Чешская теннисистка Каролина Плишкова станет новым лидером рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Это определилось после того, как вторая ракетка мира Симона Халеп проиграла в четвертьфинале Уимблдона британке Йоханне Конте. За последний год Плишкова выиграла четыре турнира WTA.

Новость была оставлена 12 июля 2017 00:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.

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