Чешская теннисистка Каролина Плишкова станет новым лидером рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Это определилось после того, как вторая ракетка мира Симона Халеп проиграла в четвертьфинале Уимблдона британке Йоханне Конте. За последний год Плишкова выиграла четыре турнира WTA.

Новость была оставлена 12 июля 2017 00:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.