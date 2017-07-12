На проведение финала Лиги чемпионов УЕФА Киев потратит 25 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Киевского горсовета.

11 июля на заседании комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития депутаты поддержали решение утвердить договор о проведении финального матча Лиги чемпионов. .подробнее