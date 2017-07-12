На финал Лиги чемпионов УЕФА Киев потратит 25 млн грн
Категория: Столица | 12 июля 2017 04:00

   На проведение финала Лиги чемпионов УЕФА Киев потратит 25 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Киевского горсовета.

11 июля на заседании комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития депутаты поддержали решение утвердить договор о проведении финального матча Лиги чемпионов. .подробнее

Новость была оставлена 12 июля 2017 04:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.

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