Категория: Столица | 12 июля 2017 04:00
На проведение финала Лиги чемпионов УЕФА Киев потратит 25 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Киевского горсовета.
11 июля на заседании комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития депутаты поддержали решение утвердить договор о проведении финального матча Лиги чемпионов. .подробнее
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