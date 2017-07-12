В Киеве полиция ищет мужчину, в сумке которого обнаружены гранаты
Категория: Столица | 12 июля 2017 16:00

   Киевская полиция разыскивает с целью задержания мужчину, который на улице Телиги при виде полицейских бросил сумку с гранатами и убежал. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Киеве.

В полиции уточнили, что инцидент произошел во время патрулирования района.

При осмотре содержимого сумки.подробнее

Новость была оставлена 12 июля 2017 16:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.

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