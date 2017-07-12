Киевская полиция разыскивает с целью задержания мужчину, который на улице Телиги при виде полицейских бросил сумку с гранатами и убежал. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Киеве.

В полиции уточнили, что инцидент произошел во время патрулирования района.

При осмотре содержимого сумки.подробнее