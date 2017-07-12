Первая ракетка мира британец Энди Маррей проиграл американцу Сэму Куэрри в четвертьфинале Уимблдона и покинул турнир. Встреча состоялась в среду, 12 июля, и завершилась поражением Маррея в пяти сетах — 6:3, 4:6, 7:6, 1:6, 1:6. Теннисисты провели на корте 2 часа 41 минуту. Маррей — действующий чемпион Уимблдона.

Новость была оставлена 12 июля 2017 16:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.