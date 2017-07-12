Российские теннисистки Екатерина Макарова и Елена Веснина обыграли представляющих Австралию Эшли Барти и Кейси Деллакуа в четвертьфинале Уимблдона в парном разряде. Встреча прошла 12 июля, россиянки одержали победу в трех сетах со счетом 6:4, 4:6, 6:4. Матч продолжался 1 час 49 минут.

Новость была оставлена 12 июля 2017 16:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.