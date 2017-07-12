Смартфон Samsung Galaxy Note 8, представляющий собой увеличенную версию Samsung S8, может поступить в продажу заметно раньше предварительно озвученных сроков. Изначально планировалось выпустить его на рынок в конце сентября, но так долго ждать уже не придется.

Напомним, что анонс Samsung Galaxy Note 8 состоится в самом конце этого лета или самых первых числах сентября текущего года на шоу IFA 2017 в Берлине. Новые сведения гласят о начале его продаж практически сразу же после показа, и причина такой спешки находится в Купертино. Все до банальности просто: 17 сентября Apple покажет свой новый iPhone 8, который займет собой все новостные ленты и не оставит ни единого шанса Note 8 на пиар, поэтому Samsung надо выпустить свой новый флагман как можно скорее. Опять же, Xiaomi и Meizu тоже не сидят на месте и готовят свои передовые мобильники, а тут еще Note 7 год назад начал поджигать дома и людей, что привело к существенному росту недоверия к Note 8.

Кстати, аппарат будет стоить больше $1100, что тоже не лучшим образом скажется на его продажах. К характеристикам Samsung Galaxy Note 8 относятся экран Quad HD Super AMOLED на 6,3 дюйма, CPU Qualcomm 835, 6 Гб ОЗУ, до 256 Гб ROM, стилус S-Pen, OS Android 7.1.1, АКБ емкостью 3300 мАч, сканер пальцев на задней панели и расположенная там же двойная камера с модулями на 12 и 13 мегапикселей.